Messina, interventi di scerbatura: i divieti di sosta dal 12 ottobre

A Messina proseguono gli interventi di scerbatura che partiranno da giovedì 12 ottobre e continueranno fino all’1 dicembre 2023. Ecco le date, gli orari e le strade interessate dalla pulizia e dai divieti di sosta:

da giovedì 12 a lunedì 23 ottobre , dalle 06.00 alle 14.00, le attività interesseranno vari quadrilateri di Santa Lucia sopra Contesse;

, dalle 06.00 alle 14.00, le attività interesseranno vari quadrilateri di Santa Lucia sopra Contesse; da lunedì 16 ottobre all’1 dicembre , dalle 07.00 alle 17.00, nella zona centro nord: via Fossata, perimetro piazze San Vincenzo e XX Settembre, tratti del viale della Libertà, vie Loggia dei Mercanti, Ignatianum, porzioni delle piazze Muricello, Stazione e della Repubblica e tratti di via Campo delle Vettovaglie;

, dalle 07.00 alle 17.00, nella zona centro nord: via Fossata, perimetro piazze San Vincenzo e XX Settembre, tratti del viale della Libertà, vie Loggia dei Mercanti, Ignatianum, porzioni delle piazze Muricello, Stazione e della Repubblica e tratti di via Campo delle Vettovaglie; da lunedì 23 ottobre all’1 novembre, dalle 06.00 alle 20.00, interventi nelle aree perimetrali del cimitero centrale (vie San Salvatorello, San Cosimo, Catania e vico Baglio).

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Gli altri provvedimenti

Istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, dalle 07.00 di giovedì 12 ottobre alle 17.00 di venerdì 13 ottobre, nel parcheggio realizzato sopra il fascio dei binari della stazione ferroviaria centrale e adiacente il cavalcavia ferroviario. Il provvedimento è stato disposto per eseguire lavori di segnaletica stradale verticale ed orizzontale all’interno del parcheggio. Divieti di sosta e transito veicolare anche nell’area di parcheggio sul lato sud di viale Boccetta, a monte dell’intersezione con via Carrai, per interventi di pulizia.

(8)