Messina, interventi di scerbatura e manutenzione: le zone e i divieti di sosta

A Messina proseguono i lavori di manutenzione e gli interventi di scerbatura per ripulire le strade dalle erbacce: per consentire le attività, il Comune ha disposto provvedimenti viari e divieti di sosta. Ecco tutte le misure in vigore fino al 30 settembre 2023:

Interventi di scerbatura : dal 26 luglio al 12 agosto, nelle fasce orarie 6-17 e 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura nei seguenti tratti di strade della zona nord: vie Cuppari e Manzoni lato nord , viali Giostra lato sud e Regina Elena lato mare , vie Pepe lato monte , Palermo lato nord , Manzoni lato sud , Pepe lato mare , Garibaldi lato monte , Manzoni lato nord , viale Giostra lato sud , compresa via Legnano lato nord , Manzoni lato sud e Garibaldi lato monte , comprese via Legnano sud e via Cicala entrambi i lati . Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta , con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

