Messina. Interventi di scerbatura: dall’8 luglio divieto di sosta in diverse strade del centro

Da domani, giovedì 8, sino a sabato 10, nella fascia oraria 20-6, proseguiranno gli interventi di scerbatura effettuati dalla Messinaservizi Bene Comune sul lato sud di viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena. Per consentirne l’esecuzione, per singoli tratti di intervento giornaliero, sarà pertanto vietata la sosta su entrambi i lati della complanare sud e sul lato sud della carreggiata centrale del viale.

Da venerdì 9 sino a domenica 11, sempre nella fascia oraria 20-6, gli interventi di scerbatura interesseranno quadrilatero compreso tra le vie Risorgimento, Santa Cecilia, C. Battisti e Maddalena. Il divieto di sosta insisterà sul lato monte di via Risorgimento, sul lato nord di via Santa Cecilia, sul lato mare di via C. Battisti, sul lato sud di via Maddalena, e su entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Ghibellina, Centonze, Nino Bixio, L. Manara e Camiciotti.

(11)