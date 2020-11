Messina. Incendio in una palazzina di via Conte di Torino – VIDEO E FOTO

Erano circa le 19:30 ieri pomeriggio, quando cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Messina sono intervenute per spegnere un incendio in via Conte di Torino. Le fiamme erano partite dal tetto di un edificio, ma si erano poi propagate all’intero stabile. Quando sono arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad evacuare l’intera struttura.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio di via Conte di Torino ma ci sono volute diverse ore per spegnere del tutto le fiamme.

Incendio in via Conte di Torino: il video dell’intervento dei Vigili del Fuoco

