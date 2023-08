Messina in campo per ricordare Nico Sciarrone: domenica 20 agosto il terzo memorial

Un torneo di calcio per ricordare un amico: a Messina domenica 20 agosto 2023 il terzo memorial dedicato a Nico Sciarrone, giovane imprenditore messinese scomparso troppo presto a causa di un male incurabile. Già pronte a scendere in campo le sei agguerritissime squadre che si contenderanno la vittoria. Ad organizzare l’evento, la mamma Angela Donato, la moglie Valentina Costa e gli amici di sempre.

L’appuntamento è per domenica 20 agosto 2023, alle ore 19.00, ai campetti di calcio della litoranea Nord, nei pressi della chiesa di Grotte. Il memorial, già organizzato nel 2021 e nel 2022 con lo stesso format, e sempre con Trocadero Sport Club, Sport Me e Caffè Barbera, giunge oggi alla sua terza edizione. Tra i giocatori, familiari, vecchi amici, clienti del bar Sciarrone, l’attività di famiglia, e persone che lo hanno conosciuto e vogliono continuare a ricordarlo, si stanno già preparando a un torneo all’ultimo goal.

A spiegarci il senso che si vuole dare all’iniziativa è la moglie di Nico, Valentina Costa: «Può sembrare una frase fatta, ma Nico portava il sole quando entrava in una stanza. Anche nei momenti più duri della malattia, ci spiazzava con il suo umorismo, con la sua capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il memorial non è semplicemente un modo per ricordarlo. Il memorial è un modo per ritrovarci e ricordarci di essere grati alla vita. D’altronde, come diceva lui stesso, essere felici il più delle volte è una scelta».

L’appuntamento, quindi, è per domenica 20 agosto, alle ore 19.00, ai campetti della litoranea per il torneo di calcio a 7 del terzo memorial dedicato a Nico Sciarrone.

