Messina. In allestimento il nuovo Info Point turistico del Comune

L’Info Point turistico del Comune di Messina cambia sede. È in fase di allestimento, infatti, il nuovo Punto Informativo del Turismo trasferito da Palazzo Satellite a Palazzo Weigert, voluto dal Sindaco e dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso.

Ubicato strategicamente in via Consolato del Mare, in prossimità di Piazza Unione Europea, l’Info Point turistico si troverà lungo il percorso più frequentato dai turisti in transito verso Montalto e garantirà la distribuzione delle nuove cartine dei percorsi del Centro Storico, le informazioni in multilingua per i siti di interesse in città e un luogo ove sarà svolto il tirocinio di studenti in ERASMUS e in Alternanza Scuola-Lavoro.



Un accordo con la Città Metropolitana, consentirà una stretta collaborazione con il personale dell’INFO POINT di Palazzo dei Leoni, dove sono fornite informazioni relative al turismo della provincia. A breve, con l’inaugurazione del nuovo Ufficio Informazioni Turistiche, sarà lanciata la campagna promozionale “VISIT-ME” del Comune di Messina.

(18)