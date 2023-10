Messina. Dall’illuminazione alla pulizia: lavori al parcheggio di Villa Dante

Lavori al parcheggio interrato di Villa Dante. ATM e il Comune di Messina hanno infatti disposto attività di efficientamento dell’illuminazione e di pulizia straordinaria per l’area di sosta situata sotto il polmone verde della città dello Stretto. L’obiettivo è renderlo più funzionale e sicuro per l’utenza.

Ad annunciare l’avvio dei lavori, il sindaco di Messina, Federico Basile, e il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello: «Questi interventi – spiegano – rientrano tra le attività di restyling realizzate per rendere sempre più pratici e confortevoli i nostri parcheggi che si trovano in zone a forte densità abitativa e strategiche per l’intera città. ATM S.p.A. raccomanda agli automobilisti di seguire le indicazioni che troveranno all’interno del parcheggio».

«Il parcheggio coperto di villa Dante – aggiungono i vertici dell’ATM Spa di Messina – si trova in una posizione strategica, sorgendo nelle vicinanze delle fermate di bus e tram, del mercato Vascone e del cimitero monumentale. Siamo certi che i messinesi lo apprezzeranno sempre di più, anche grazie a questi lavori straordinari da eseguirsi a breve».

Mentre si lavora, quindi, per rendere più funzionale e sicuro il parcheggio, a Villa Dante proseguono gli interventi. A settembre 2023, infatti, sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione del percorso pedonale e dell’area giochi (71.013,62 euro) e quelli per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’arena (45.154,12 euro). In più, si ricorda, l’utilizzo degli impianti sportivi è gratis fino a dicembre 2023 (ma su prenotazione, che può essere effettuata tramite il portale della Messina Social City).

