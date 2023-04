Messina, il Teatro Vittorio Emanuele si fa “smart”: arrivano nuovo sito e APP

Un’APP per acquistare i biglietti e tenersi sempre aggiornati sugli spettacoli, gli eventi, le promozioni e le ultime novità, ma anche fruire on-demand delle produzioni dell’Ente: il Teatro Vittorio Emanuele di Messina lancia la sua nuova veste digitale e, nel contempo, si rifà il sito web, rendendolo più dinamico e fruibile. Soddisfatto il presidente Orazio Miloro: «L’obiettivo nel medio termine – afferma – è di proporre nuovi servizi per il nostro pubblico valorizzando il network culturale, economico e sociale che fa perno sul nostro teatro».

Aria di novità al Teatro Vittorio Emanuele di Messina che nelle scorse ore ha messo online il suo nuovo sito web, oggetto di restyling per la prima volta dal 2014. Ad accogliere i visitatori che accederanno alla piattaforma, le immagini in notturna dall’alto dell’antica struttura messinese e subito l’accesso alla sezione spettacoli e biglietteria. Ad armonizzare e valorizzare l’esperienza, la nuova veste costruita sulle tonalità che identificano le attività istituzionali del TVE.

Ma questa non è l’unica novità presentata oggi dall’EAR. Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, adesso, ha infatti un‘APP, disponibile su iOS e Android, attraverso la quale gli utenti potranno tenersi informati su spettacoli, cartelloni, eventi, progetti, news e promozioni ad hoc, oltre che consentire in maniera più facilitata l’acquisto dei biglietti. Disponibile, inoltre, la funziona on-demand per vedere gratuitamente le produzioni dell’Ente.

«Stiamo lavorando – ha commentato il presidente dell’Ente Teatro, Orazio Miloro – affinché il nostro Ente non resti indietro rispetto ai grandi cambiamenti degli ultimi anni e per questo siamo impegnati verso un graduale processo di trasformazione anche tecnologico. Oggi, dopo l’avvio del progetto del “Teatro digitale” lanciato durante la pandemia presentiamo un ulteriore step. Una nuova piattaforma progettata partendo dall’ascolto dei suggerimenti e delle richieste del nostro pubblico per offrire un’esperienza d’acquisto e una navigazione facile, veloce e intuitiva».

«Questa strategia di innovazione digitale – prosegue – parte da un uso consapevole degli analytics e che oggi mira a consentire al TVE di avvicinare al Teatro tutti gli spettatori, più o meno tecnologici. L’obiettivo nel medio termine è di proporre nuovi servizi per il nostro pubblico valorizzando il network culturale, economico e sociale che fa perno sul nostro teatro. Per questo progressivo ed intenso lavoro mi sento ringraziare per l’impegno ed il loro prezioso contributo il Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio, unitamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il dott. Giuseppe Ministeri ed il maestro Lorenzo Scolaro».

A questo link il nuovo sito web del Teatro Vittorio Emanuele.

(21)