Messina, il Teatro Vittorio Emanuele cerca un nuovo Sovrintendente: pubblicato l’avviso

Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina ha avviato la procedura per individuare il nuovo Sovrintendente, ruolo attualmente occupato da Gianfranco Scoglio. La manifestazione è finalizzata ad acquisire la disponibilità di soggetti interessati a ricoprire il ruolo di Sovrintendente che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa statutaria e dalla legge istitutiva dell’ente (L.R. 4 del 10.01.1995), e con comprovata esperienza in ambito economico, amministrativo, finanziario e artistico da proporre all’Assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la nomina.

I soggetti interessati dovranno allegare una relazione programmatica (massimo due cartelle) sul progetto di gestione dell’Ente Autonomo Regionale. Previa verifica dei requisiti, i potenziali candidati saranno inseriti in una long list, senza alcuna graduatoria, avente mero scopo esplorativo. La selezione sarà fatta, a insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione, a cui spetta la designazione del Sovrintendente.

Il mandato conferito dall’Assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo avrà la durata di anni quattro. L’indennità di carica sarà determinata con il decreto assessorile di nomina. A titolo meramente indicativo si precisa che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia, l’indennità per il ruolo di Sovrintendente in atto è determinata in un importo annuo lordo di Euro 37.185,00.

A questo link l’avviso completo.

Come inoltrare la domanda

Le domande dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo teatrodimessina@pec.enya.it entro e non oltre le ore 24 del 9 novembre. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione d’interesse per il ruolo di Sovrintendente dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina”. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, debitamente firmato e copia del documento d’identità in corso di validità.

A questo link il modulo.

(11)