Messina: il sindaco Basile nomina il Comitato di esperti per il marchio De.Co.

Il sindaco di Messina Federico Basile, con il decreto sindacale n. 10 del 22 marzo 2024, nomina il Comitato di esperti per il marchio De.Co. Il sindaco ha nominato il Comitato Tecnico Scientifico per valutare i prodotti tipici del territorio messinese per l’assegnazione del marchio De.Co. (Denominazione Comunale). Il marchio De.Co. serve a valutare i prodotti tipici di Messina.

Il Comitato è stato selezionato con un avviso pubblico e bando di riapertura termini. Il Comitato è formato da cinque esperti e due componenti di enti e/o organizzazioni di settore e di associazioni. Tra i membri del Comitato, tre sono Ambasciatori del Gusto.

I membri del Comitato per il marchio De.Co.

Gli esperti per la valutazione dei prodotti tipici del territorio di Messina includono:

Nicola Cicero per l’agroalimentare;

Pasquale Caliri per il settore gastronomico;

Gabriele Arcovito per il commercio;

Letterio Freni per l’artigianato;

Nicolò Donato per le tradizioni locali;

Francesco Arena e Vincenzo Piedimonte rappresentano rispettivamente associazioni ed enti promotori delle tipicità territoriali.

Il marchio De.Co.: valorizzare i prodotti tipici di Messina

Il Sindaco Federico Basile ha dichiarato: «La nomina del Comitato rappresenta lo step conclusivo di un percorso, avviatosi nel 2019 con la proposta di delibera n. 338/2019 della Giunta De Luca ‘Adozione dello schema del nuovo regolamento De.Co denominato: istituzione della Denominazione Comunale (De.Co) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici, delle attività e tradizioni locali’, e successiva approvazione del Consiglio comunale con delibera n. 538/2019, cui l’attuale Amministrazione ha dato seguito attraverso iniziative strategiche per la promozione e valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali».

Il Sindaco ha inoltre aggiunto che l’attestazione del team di esperti conferma il legame fondamentale tra le qualità di un prodotto tipico e il territorio di provenienza, includendo aspetti culturali e di identità locale. La Denominazione Comunale serve come carta d’identità, certificando l’origine e il legame storico e culturale con il territorio. Utilizzare il marchio De.Co. permette di riconoscere e promuovere il patrimonio locale, contribuendo alla sua salvaguardia e valorizzazione, anche per il turismo locale.

