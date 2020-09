Messina, il “Parco Casa Nostra” di Giostra abbandonato: l’appello di Rossellini

«Doveva essere un luogo di aggregazione e di gioco per i ragazzi in un quartiere difficile, ma si trova in stato di totale abbandono» così il consigliere della V Circoscrizione di Messina, Gabriele Rossellini, commenta le condizioni del Parco Casa Nostra, situato a Giostra, e lancia un appello per una maggiore cura dell’area e per richiedere più controlli, a partire dall’installazione di telecamere.

Il Parco Casa Nostra è uno spazio nuovo, realizzato su misura per fornire ai ragazzi della zona un luogo in cui incontrarsi, giocare e scambiare quattro chiacchiere. Peccato, però – spiega il consigliere di quartiere del Movimento 5 Stelle, Gabriele Rossellini –, che si trovi in «uno stato di totale abbandono, in mezzo ai rifiuti, danneggiato in più parti e senza essere stato ancora collaudato», che alcuni interventi, come il posizionamento dei cestini per i rifiuti, non siano stati effettuati e che spesso vi si trovino all’interno bottiglie di vetro, lattine e cartoni in mezzo alla strada.

A oggi, afferma l’esponente del V Quartiere, il parco non appare sicuro, le staccionate andrebbero risistemate e occorrerebbe riposizionare il prato sintetico: «Ci vuole anche – prosegue – maggiore sorveglianza e l’installazione di telecamere perché al momento ragazzini entrano all’interno della zona pedonale con scooter danneggiando il Parco».

«Auspico – conclude il consigliere Rossellini – una collaborazione tra quartiere, comitato di cittadini e amministrazione affinché si mettano in atto tutti gli interventi strutturali e amministrativi per il recupero di questo spazio e destinarlo alla fruizione dei cittadini».

