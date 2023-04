Messina, il laboratorio CERISI apre le porte ai visitatori per la Giornata della Terra 2023

Il 22 aprile è l’Earth Day, Giornata mondiale della Terra 2023, e anche l’Università degli Studi di Messina la celebra con l’apertura del laboratorio CERISI e una mostra iconografica sul Terremoto del 1908 dedicata allo storico Franz Riccobono.

Celebrato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1970, l’Earth Day è pian piano cresciuto diventando un evento mondiale dedicato, appunto, alla terra. Fu voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson, ma promosso ancora prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy. Si tratta di una giornata in cui in tutto il mondo si celebra la Terra, l’ambiente, con l’obiettivo di promuovere iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente. Nel 2000, grazie alla diffusione di internet, lo spirito fondante dell’evento venne promosso e celebrato a livello globale.

La Giornata Mondiale della Terra 2023 si celebra sabato 22 aprile e l’Università degli Studi di Messina la dedica al compianto Franz Riccobono, a 80 anni dalla sua nascita, con la mostra iconografica “Un affaccio sul susseguirsi di terremoti e ricostruzioni a Messina” realizzata con reperti e materiali di proprietà della sua famiglia. L’appuntamento è fissato al CERISI (Centro di Eccellenza della Ricerca scientifica dell’Università di Messina) del Dipartimento di Ingegneria, situato presso il Polo Papardo di UniMe che, per l’occasione, aprirà le porte ai visitatori dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Maggiori informazioni sul CERISI a questo link.

