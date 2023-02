Messina, il consigliere Giuseppe Villari: «A Santa Margherita il traffico è una piaga»

Peggiora la situazione del traffico a Santa Margherita, zona sud di Messina, che lo scorso 9 febbraio è stata protagonista di marosi che hanno letteralmente invaso la Strada Statale 114, rendendola impraticabile. Disagio che si è sommato alla chiusura della statale in località Capo Alì per manutenzioni già programmate.

A chiedere un intervento immediato è il consigliere comunale Giuseppe Villari di Prima l’Italia: «Nella zona sud, nonostante alla mitigazione del traffico venga in soccorso la presenza di 2 svincoli autostradali (San Filippo e Tremestieri), il congestionamento del traffico risulta ormai una piaga consolidata.

A seguito dell’evento climatico straordinario – prosegue Villari –, ma che può ripetersi, la popolazione residente nel tratto compreso tra Santa Margherita e Itala per buona parte del 9 febbraio è rimasta priva di vie di comunicazione, con non poche criticità anche sotto il punto di vista di Protezione Civile».

Il consigliere Villari chiede al Sindaco Basile quanti e quali interventi l’Amministrazione abbia intenzione di programmare e chiede se sono previste creazioni di nuove opere infrastrutturali, miglioramenti delle infrastrutture attuali come l’adeguamento dei ponti sulla via Consolare Valeria nelle località di Contesse, Pistunina, Tremestieri, Mili, Galati e Santa Margherita e le tempistiche in cui le opere verranno realizzate o riqualificate.

