Messina, il Comune seleziona progetti per spettacoli dal vivo: l’avviso

Il Comune di Messina ha pubblicato un avviso per la selezione di progetti per la realizzazione di attività di spettacoli dal vivo nelle aree periferiche della città. Il bando rientra nell’Accordo di Programma tra il Ministero della Cultura e la Città di Messina, sottoscritto il 12 settembre 2023: «Volto a promuovere progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative nelle aree periferiche dei Comuni capoluogo delle città metropolitane». Le risorse assegnate alla Città di Messina ammontano a euro 500.399,38 e dovranno essere utilizzate per:

valorizzare il patrimonio culturale nelle aree periferiche mediante attività di spettacolo anche di carattere innovativo, finalizzate all’inclusione culturale e sociale, svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria;

anche di carattere innovativo, finalizzate all’inclusione culturale e sociale, svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria; realizzare azioni di riequilibrio territoriale attraverso il rafforzamento dell’ offerta culturale svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria;

svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria; promuovere iniziative formative e attivazione di laboratori dedicati alle arti performative.

Ma vediamo nel dettaglio chi può presentare domanda.

Messina, avviso spettacoli dal vivo

Sono ammessi a partecipare all’avviso organismi operanti negli ambiti: teatro, musica, danza e circo contemporaneo, che rientrino in una delle due seguenti categorie;

organismi professionali finanziati nell’ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo in

ciascuna delle annualità 2020-2021-2022;

ciascuna delle annualità 2020-2021-2022; organismi professionali privati che presentino i seguenti requisiti:

a. siano in possesso del certificato di agibilità INPS per gli anni dal 2020 al 2023

compresi;

b. abbiano raggiunto i seguenti requisiti complessivamente nel triennio 2020-2021-2023:

– almeno 300 giornate contributive di lavoratori dello spettacolo e almeno 30

giornate di spettacoli di propria produzione;

c. solo per àmbiti musica e danza: siano soggetti che non perseguono finalità di lucro in

base alla legge 800/67, laddove applicabile.

In particolare, i progetti, nel loro complesso, dovranno dimostrare di essere capaci di arricchire la proposta culturale in maniera capillare in tutti i villaggi, rioni e fondi che presentano una relativa carenza di offerta artistica e culturale e rischi di marginalità, esclusione sociale e culturale. A tal fine, nell’ambito di proposte che dovranno valorizzare il tema del Natale e degli elementi artistici, culturali e delle tradizioni di ciascun villaggio, rione o fondo, le proposte dovranno prevedere il coinvolgimento delle comunità (parrocchie, comunità religiose, istituti scolastici, associazioni locali)

e la realizzazione di attività di spettacolo in luoghi privi di una stabile e ordinaria programmazione artistica.

A tal fine sono stati individuati 15 lotti comprendenti ciascuno un insieme di villaggi, rioni e fondi aventi caratteri di continuità o di collegamento. Ciascuna proposta, per un importo di euro 33.350,00, dovrà essere destinato ad uno specifico dei 15 lotti.

Come presentare la domanda

Gli interessati, dovranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2023, mediante invio telematico esclusivamente a mezzo PEC, intestata al soggetto proponente, alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.messina.it e all’indirizzo fusperiferie@comune.messina.it esclusivamente in un unico invio.

A questo link il bando completo.

