Messina, il Comune cerca esperti in gastronomia e non solo: l’avviso pubblico

Il Comune di Messina ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a esperti in gastronomia e non solo: le figure faranno parte di un Comitato Tecnico Scientifico chiamato a creare un elenco di prodotti a marchio De.C.O. (Denominazione Comunale).

«Nel quadro delle iniziative per la promozione e valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali, – si legge nell’avviso – l’Amministrazione Comunale di Messina indice un avviso pubblico per la nomina di 5 esperti e 2 esponenti del Terzo Settore per la creazione di un Comitato Tecnico Scientifico quale Organo consultivo, per la valutazione di merito dal punto di vista della valenza culturale, enogastronomica, etnoantropologica, produttiva».

Ecco le figure richieste:

esperto nel settore agro-alimentare;

esperto del settore gastronomico;

esperto nel settore commercio;

esperto nel settore artigiano e manifattura;

esperto del settore artistico e delle tradizioni locali;

esponente di enti e organizzazioni di settore aventi finalità di promozione delle tipicità territoriali;

esponente dell’associazionismo inerente le finalità di promozione delle tipicità territoriali.

Gli incarichi di cui sopra sono gratuiti e meramente onorifici, non essendo previsto alcun tipo di compenso, gettone di presenza e/o rimborso spese. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’attribuzione del riconoscimento De.C.O. validerà la scheda identificativa e/o disciplinare di produzione del prodotto De.Co. proposto per l’acquisizione del titolo.

Come presentare la candidatura

Gli interessati a far parte del Comitato Tecnico Scientifico possono inviare la domanda al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, entro e non oltre le 24.00 del 30 settembre 2023, all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.messina.it, indicando in oggetto: “Istanza per nomina di esperto in seno al Comitato Tecnico-Scientifico dedicato alla creazione di un elenco di prodotti con marchio De.C.O.”.

La domanda, oltre a riportare le generalità e i recapiti del richiedente, dovrà contenere le esperienze in uno dei settori di cui sopra, il possesso della residenza nel Comune di Messina, un Curriculum Vitae indicante anche il possesso di diplomi, attestati e titoli certificanti la competenza in uno dei settori di che trattasi.

Le domande valide giunte entro il termine ultimo sopra indicato, saranno esaminate dal Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese al fine della verifica del possesso dei requisiti e/o competenze richiesti per la carica e saranno successivamente trasmesse al Sindaco del Comune di Messina che si occuperà della nomina degli esperti.

A questo link l’avviso completo.

(11)