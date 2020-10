Messina, il 29 e il 30 ottobre divieto di sosta 0-24: le strade interessate

In città continuano gli interventi di manutenzione. Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2020, infatti, in alcune zone di Messina vigerà il divieto di sosta 0-24.

I lavori riguarderanno il ripristino del manto stradale, a seguito degli interventi di scavo per la posa di infrastrutture per la realizzazione di rete in fibra ottica.

Il divieto di sosta riguarderà alcune vie centrali di Messina Nord, comprese tra il Torrente Trapani e Via delle Mura.

Divieto di sosta a Messina

Il 29 e il 30 ottobre, vigerà il divieto di sosta a Messina su entrambi i lati di:

via Torrente Trapani;

via Colapesce;

via Boner;

via Porto Salvo;

via Duca degli Abruzzi;

viale della Libertà;

via San Leonardi;

Salita Curcuto;

via delle Mura.

Altri provvedimenti viari a Messina

A Largo La Rosa, invece, sono stati prorogati i provvedimenti viari fino al 16 novembre per consentire l’approntamento e la delimitazione dell’area di cantiere relativa ai lavori finalizzati alla regolamentazione stradale con la realizzazione del cordolo spartitraffico centrale.

Pertanto, vigerà il divieto di sosta 0-24 in entrambi i lati di:

via Adolfo Celi/via Taormina, nel tratto compreso tra 50 metri a sud dell’intersezione con le vie B. Colleoni e Ennio Quinto.

