Messina, il 2° piano della scuola “Villa Lina” nel degrado. Gioveni: «Quale futuro?» – FOTO

Quando sarà rimesso in sesto il secondo piano della scuola primaria “Villa Lina – Ritiro”, di via Sila, a Messina? A chiederlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che interroga l’amministrazione sui tempi per il ripristino dell’agibilità di quello che definisce «un autentico colabrodo».

Inagibile ormai da anni, il secondo piano dell’I.C. “Villa Lina – Ritiro”, di via Sila, appare lasciato in uno stato di totale abbandono e le immagini, condivise dal consigliere comunale Libero Gioveni, parlano da sole. L’esponente di Fratelli d’Italia invia quindi una nota all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di sapere quale sarà il futuro della struttura.

«Gran parte della popolazione scolastica – afferma Gioveni –, famiglie e personale compreso, anche in virtù della pianificazione fatta da Palazzo Zanca, negli ultimi anni sulla messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici, si chiede quanto tempo ancora dovrà attendere prima di potersi riappropriare di questo piano della scuola che peraltro, a vedersi, desta non poche preoccupazioni».

«È ovvio che negli anni – aggiunge il consigliere comunale messinese – ci avranno messo del loro anche i soliti vandali certamente attratti dall’abbandono di questa parte del plesso, ma le rovinose cadute di tratti del solaio, oltre alle evidenti tracce di umidità sparse anche nel pavimento, nonché al palese deterioramento degli intonaci, non lasciano presagire nulla di buono. A tutto questo si aggiunga anche l’inagibilità del teatro e le non perfette condizioni della palestra e del campetto».

Il consigliere comunale Libero Gioveni chiede quindi quali interventi siano previsti, le risorse e i tempi, per la riqualificazione dei locali della scuola “Villa Lina – Ritiro”, affinché siano restituiti alla comunità nel loro complesso.

