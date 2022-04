Messina, hub di Giostra chiuso l’11 e il 12 aprile: tamponi dirottati all’ex Gasometro

Stop di due giorni ai tamponi all’hub di viale Giostra, nell’ex area Mandalari, che rimarrà chiuso per consentire lo svolgimento della cerimonia per il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Lunedì 11 e martedì 12 aprile chi dovrà sottoporsi al test per la diagnosi del covid-19 potrà recarsi quindi all’ex Gasometro di Messina, ma solo su prenotazione.

A comunicarlo è l’ASP di Messina, che ha concesso al Questore l’area screening all’ex Mandalari per poter organizzare il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’11 e il 12 aprile, quindi, l’hub per i tamponi di viale Giostra rimarrà chiuso e chi dovrà effettuare il test potrà farlo all’ex Gasometro di viale della Libertà, ma solo su prenotazione. Dopo l’evento organizzato dalla Polizia, l’Azienda Sanitaria Provinciale ripristinerà l’area in condizioni ottimali per poter riprendere il servizio di screening e eseguire i tamponi senza prenotazione.

