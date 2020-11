Messina ha due nuovi agenti della Polizia Municipale: oggi il giuramento al Comune

Stamattina, due nuovi agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Messina hanno prestato giuramento davanti al sindaco Cateno De Luca. I due nuovi vigili urbani si aggiungono ai 44 recentemente assunti per rimpolpare la squadra a servizio della Città.

I due nuovi agenti, fanno sapere da Palazzo Zanca, hanno completamento il corso di formazione organizzato dalla sezione Formazione e Statistica del Corpo diretta dal Commissario Angelo Zullo. All’interno del corso sono state trattate tutte le materie di competenza della Polizia municipale che consentono l’immediata presa di servizio. Di conseguenza, i nuovi membri della Municipale inizieranno subito a partecipare alle operazioni di controllo del territorio e della viabilità.

Nel corso della cerimonia svoltasi stamattina, martedì 24 novembre, a Palazzo Zanca, è stata letta la formula di giuramento secondo le disposizioni legislative. «Augurando loro buon lavoro – scrivono dal Comune –, il Sindaco ha ribadito l’importanza del compito che gli agenti si apprestano a svolgere al servizio dei cittadini per garantire la vivibilità sociale e la sicurezza urbana. Un impegno che richiede capacità di ascolto, disponibilità, ma anche fermezza nel fare rispettare le regole, perché le regole del Codice della strada, del commercio, della sicurezza e del presidio del territorio non sono semplici consigli, ma norme a cui attenersi per vivere all’interno di una comunità civile».

(37)