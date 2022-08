Messina, guasto alla linea del tram: ecco gli orari e i percorsi delle corse bus sostitutive

Un guasto alla linea del tram questa mattina ha costretto alla sospensione temporanea del servizio a Messina. A comunicarlo era stata ATM, che aveva parlato di «problemi di natura tecnica». Pochi minuti fa un nuovo avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Trasporti della città dello Stretto, la quale comunica l’attivazione di alcune corse sostitutive con i bus della linea 28. Ecco quali sono.

Problemi di natura tecnica per la linea tranviaria di Messina. ATM Spa avvisa che per la giornata di oggi, mercoledì 17 agosto, sono state disposte alcune corse bus sostitutive dei tram in partenza dai capolinea Zir e Annunziata nei seguenti orari:

Cap. ZIR: 11.20 – 13.00

Cap. MUSEO: 12.05 – 13.45

Queste corse sono sostituite con servizio Bus linea 28:

Percorso andata : cap. Zir – via Bonino – via La Farina – Stazione – Cavallotti – Via S.M. Alemanna -Sx V.S. Martino – Dx Via T. Cannizzaro – Dx Corso Cavour – Dx V.Le Boccetta – Sx Via Garibaldi – Dx V.Le Libertà – Cap. Museo.

: cap. Zir – via Bonino – via La Farina – Stazione – Cavallotti – Via S.M. Alemanna -Sx V.S. Martino – Dx Via T. Cannizzaro – Dx Corso Cavour – Dx V.Le Boccetta – Sx Via Garibaldi – Dx V.Le Libertà – Cap. Museo. Percorso Ritorno: Cap. Museo – V.Le Libertà- Via Pola – Dx V.Le Giosta – Sx Via Garibaldi – Via C.Battisti – Sx Via T. Cannizzaro – Dx Via G. La Farina.

Tutte le restanti corse, comunica ATM, verranno svolte regolarmente a mezzo vetture del tram.

