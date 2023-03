Messina, Gioveni: «Riserva (forse eccessiva) di parcheggi con strisce gialle ai Vigili del Fuoco»

Stavolta non si tratta di parcheggi d’interscambio ma di quelli con strisce gialle riservati, nel caso specifico, al Comando dei Vigili del Fuoco di Messina: a sollevare la questione è il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni. «Se da un lato i parcheggi d’interscambio sembrano aver ristretto e o inibito strade per la viabilità cittadina, – si legge nella nota –, dall’altro ci sono altri generi di parcheggio o provvedimenti che stanno facendo discutere non poco, creando inevitabilmente disagi».

Il consigliere comunale, infatti, sembra aver raccolto una serie di lamentele da parte dei residenti di via Lazio e via Salandra a causa della «soppressione di diversi parcheggi liberi – scrive ancora Gioveni –, a beneficio del Comando dei Vigili del Fuoco che certamente avrà fatto legittima richiesta a Palazzo Zanca. Senza voler entrare nel merito dei motivi che hanno determinato questa riserva (forse eccessiva) di posti auto con striscia gialla al Comando di via Salandra non si può non riscontrare un evidente disagio per tantissimi residenti di questi insediamenti abitativi che peraltro, essendo di vecchia costruzione, sono privi di posti auto.

Tra l’altro in queste prime settimane che hanno introdotto questi nuovi stalli riservati – dice ancora il consigliere –, non si sono registrati certamente dei “pienoni”, col risultato di dover assistere a parcheggi totalmente liberi e col contestuale continuo girovagare di auto di residenti in cerca di stalli liberi dove poter finalmente sostare. Se a questa vicenda si aggiunge anche la soppressione di altri parcheggi in diverse arterie per far spazio alle fermate degli autobus con annesso metraggio prima e dopo e dove spesso capita che gli autisti in ogni caso non accostano rientrando ma si fermano soltanto a ridosso si potrà ben comprendere come tanti cittadini messinesi rasentino l’esasperazione». Il consigliere Gioveni chiede quindi di approfondire l’argomento nella Commissione competente per trovare una soluzione utile.

I parcheggi con le strisce gialle: cosa indicano

I parcheggi con le strisce gialle sono riservati a chi soffre di una disabilità, o ad alcune categorie come le Forze dell’Ordine.

In foto i parcheggi con strisce gialle nei pressi del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina.

