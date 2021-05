Messina. Gioveni: «Incendio doloso a Camaro, pericolo per i residenti»

Nottata da incubo per i residenti di Camaro San Paolo, a Messina, a causa di un incendio, il secondo nel giro di poche ore: a denuciarlo sono il consigliere comunale Libero Gioveni, il collega alla III Circoscrizione, Alessandro Cacciotto e Dario Carbone, del Circolo “dello Stretto”. I tre esponenti di Fratelli d’Italia chiedono interventi «risolutivi di risanamento e messa in sicurezza» alle istituzioni competenti.

Nelle scorse ore, i tre esponenti del centro-destra hanno ricevuto diverse telefonate dai residenti di Camaro San Paolo a causa di roghi che hanno interessato la zona, nei pressi dell’area oggetto di sbaraccamento.

«In queste ore – scrivono Gioveni, Cacciotto e Carbone in una nota – siamo stati tempestati di telefonate da parte dei residenti della zona che hanno vissuto l’ennesima nottata da incubo a seguito del secondo episodio di incendio in pochissime ore. Questa situazione di disagio e pericolo è inconcepibile e richiediamo che le Istituzioni competenti si attivino a stretto giro per mettere in sicurezza tutta la zona. Apprezziamo gli sforzi perpetrati dall’Agenzia Risanamento Messina con riferimento allo sbaraccamento dell’area in questione ma riteniamo che si debba portare a termine il lavoro con assoluta priorità per ridare dignità e decoro all’intera zona ed ai suoi abitanti».

