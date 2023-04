Messina, Gioveni: «Abolizione sosta a pagamento per il parcheggio Annunziata Ovest»

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni chiede l’abolizione della sosta a pagamento del parcheggio “Annunziata Ovest” o la concessione del pass per la libera sosta ai residenti della zona a nord di Messina. Secondo Gioveni, infatti, dovrebbe essere rivista l’ordinanza dirigenziale del 2011. «Tale provvedimento, a distanza di quasi 12 anni, –si legge nella nota – risulta ancora fortemente indigesto agli utenti e ancor più ai residenti del viale Annunziata basso che, non disponendo di regolare “pass” per la sosta libera, trovano molte difficoltà a lasciare le proprie autovetture in aree limitrofe al parcheggio.

Mi preme ricordare che questo ulteriore parcheggio si era aggiunto a quello già esistente denominato “Annunziata Est” (peraltro da tempo ormai soggetto a gravi processi di erosione costiera) ubicato a ridosso del capolinea Nord della tranvia, che negli anni è stato decisamente sottoutilizzato con una copertura media degli stalli nei giorni feriali in non più del 20 o 30% del totale, rendendo quindi quasi inutile mantenere la sosta a pagamento nel dirimpettaio parcheggio “Annunziata Ovest“». Secondo Gioveni i residenti della zona si sentirebbero così «discriminati rispetto ai residenti nelle ZTL centrali che godono di pass»; per questo chiede all’Amministrazione e al Presidente dell’ATM Messina di valutare la possibilità di revocare l’ordinanza e abolire la sosta a pagamento del parcheggio dell’Annunziata Ovest o di procedere con la concessione del pass per i residenti.

