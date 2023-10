Giornata Mondiale della Salute Mentale: il Comune e la Madonnina si illuminano di verde

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale e per l’occasione il Comune di Messina aderisce alla campagna di sensibilizzazione, illuminando di verde la sede di Palazzo Zanca e il Bastione di San Salvatore con la Stele della Madonnina del Porto.

«Illuminare gli edifici pubblici storici – si legge nella nota – è una scelta simbolica, mirata e finalizzata alla collaborazione, alla partecipazione spontanea e volenterosa da parte di paesi e città per creare un contesto di vicinanza a livello nazionale all’aspirazione per una salute mentale ottimale».

L’iniziativa è promossa da Sezione regionale siciliana della SPI presieduta dal prof. Clemente Cedro e dall’UOC di Pschiatria del Policlinico diretto dalla prof. Anna Muscarello, con la partecipazione anche della Marina Militare. «L’UOC di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina – continua la nota – è da sempre impegnata nella lotta contro lo stigma e la discriminazione, fornendo servizi all’avanguardia nella diagnosi e nelle cure e promuovendo la ricerca scientifica».

Giornata Mondiale della Salute Mentale

La Giornata Mondiale della Salute Mentale è stata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il tema scelto per l’edizione 2023 è “Mental Health is an Universal Human Right” (La salute mentale è un diritto universale), affinché le persone con problemi di salute mentali vittime spesso di discriminazione e stereotipi dannosi, nella famiglia, nelle scuole e sul posto di lavoro non siano più ostacolati nel raggiungimento di relazioni sane, interazioni sociali e ambienti inclusivi necessari per il benessere di tutti i membri della società.

