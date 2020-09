Messina. Gatto caduto in un dirupo all’Annunziata salvato dai Vigili del Fuoco – FOTO

I Vigili del Fuoco di Messina hanno salvato un gatto caduto in un dirupo nei pressi del torrente Annunziata. L’animale aveva una zampa fratturata e, una volta recuperato, è stato subito affidato alle cure di un responsabile di un’associazione per la protezione degli animali.

Gli operatori del Distaccamento Nord del Comando Vigili del Fuoco di Messina sono intervenuti ieri, lunedì 14 settembre alle 18.00, per recuperare e salvare un gattino in difficoltà. L’animale, infatti, era caduto in un dirupo nei pressi del torrente Annunziata e si era fratturato una zampa. Risolutivo l’intervento dei Vigili che, usando una termocamera per individuarlo, sono riusciti a salvarlo da un brutto destino.

Il gatto, spiegano i Vigili del Fuoco, è stato quindi messo in un trasportino – con tutte le cautele del caso – e affidato al responsabile di un’associazione per la protezione degli animali che si trovava sul posto.

