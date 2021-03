Messina, Galleria San Jachiddu chiusa lunedì 29 marzo: gli orari

Gli automobilisti di Messina sono avvisati, lunedì 29 marzo 2021 la Galleria San Jachiddu sarà chiusa (di nuovo). Perché? Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione degli impianti SOS e rilevazione gas e velocità dell’aria. Per segnalare l’interdizione al transito ai cittadini verrà apposta l’opportuna segnaletica lungo il viale Giostra e lungo il viale Annunziata. La chiusura, però, non durerà tutta la giornata.

È online sull’Albopop del Comune di Messina l’ordinanza n° 357 del 23/03/2021 firmata dal dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici , l’ingegnere Antonio Cardia, che stabilisce che la Galleria San Jachiddu sarà chiusa (temporaneamente) dalle 9.00 alle 18.00 del prossimo lunedì 29 marzo 2021. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento dii lavori di manutenzione degli impianti SOS e rilevazione gas e velocità dell’aria alla ditta R.A.E.T. s.r.l. – Divisione Strade.

Il divieto di transito per la Galleria San Jachiddu – bretella di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata – varrà in entrambi i sensi di marcia. Saranno quindi interdette le bretelle di collegamento alla stessa galleria sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata con collocazione di idonea transennatura e di segnaletica di preavviso lungo il viale Giostra ed il viale Annunziata.

L’ultima chiusura della Galleria San Jachiddu, sempre per lavori, risale a febbraio 2021. In quel caso il divieto di transito era stato disposto per consentire lo svolgimento di interventi di riqualificazione funzionale e ammodernamento tecnologico degli impianti installati nell’area.

