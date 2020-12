Messina, Galleria San Jachiddu chiusa il 21 dicembre

Automobilisti di Messina, armatevi di santa pazienta: lunedì 21 dicembre la Galleria San Jachiddu sarà chiusa per buona parte della giornata e, come sempre in queste occasioni, si prevedono parecchi disagi alla viabilità cittadina. Disagi che potrebbero essere aggravati dalla corsa ai regali di Natale (e quindi dal traffico verso il centro) e dall’esodo natalizio.

Una nota del Comune di Messina comunica che lunedì 21 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 la Galleria San Jachiddu, bretella di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata, sarà chiusa per consentire ai tecnici di effettuare lavori di manutenzione delle centraline SOS. Pertanto, nella fascia oraria sopraindicata, sarà interdetto il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, con collocazione di idonea transennatura e di segnaletica di preavviso di chiusura.

