Messina. Galleria S. Jachiddu, chiusa la rampa di uscita tra Giostra e Annunziata

Pensavate che fosse finita la storia della Galleria San Jachiddu di Messina? E invece no, perché da oggi – lunedì 22 febbraio – e fino al 26, la Galleria sarà chiusa per lavori di manutenzione urgente della pavimentazione stradale.

A dirlo, l’ordinanza viabile del Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade e Impianti che dovrà quindi intervenire sulla rampa di uscita – lato nord – della strada di collegamento tra il viale Giostra e il viale Annunziata.

Galleria San Jachiddu: cambia (di nuovo) la viabilità per lavori

Fino al 26 febbraio, quindi, la rampa sarà chiusa per «effettuare lavori di manutenzione urgente della pavimentazione stradale nella rampa di uscita, lato nord, della strada di collegamento (Galleria S. Jachiddu e relative bretelle di collegamento) tra il viale Giostra ed il viale Annunziata, che consente ai veicoli che provengono dal viale Giostra di immettersi nel viale Annunziata in direzione valle. Pertanto, per le giornate dal 22 al 26 febbraio 2021, vigerà l’interdizione al transito veicolare della suddetta rampa».

Dal 22 al 26 febbraio, quindi:

è istituito il divieto di transito veicolare nella rampa di uscita, lato nord, della strada di collegamento (Galleria S. Jachiddu e relative bretelle di collegamento) tra il viale Giostra ed il viale Annunziata, che consente ai veicoli che provengono dal viale Giostra di immettersi nel viale Annunziata in direzione valle; è consentito ai veicoli di cui al precedente punto “1” di utilizzare l’attuale rampa per l’immissione veicolare nel viale Annunziata in direzione monte, per immettersi anche in direzione valle (provvedendo a modificare l’esistente segnaletica stradale).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Mobilità Urbana

da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 12.00

martedì dalle 15:30 alle 16:30

al numero di telefono: 090.7725243 o mobilitaurbana@comune.messina.it.

(199)