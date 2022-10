Messina, fogna in strada all’Annunziata. Magazzù (M5S): «Serve intervento risolutivo»

Fogna in strada da settimane all’Annunziata, nei pressi del supermercato Mersì: a segnalarlo è il consigliere della V Municipalità, Pio Magazzù, che segnala come, nonostante gli interventi dell’AMAM, la situazione sia stata tamponata ma non risolta in maniera definitiva. «Oltre agli evidenti problemi di natura igienico-sanitaria – sottolinea l’esponente del M5S –, residenti e commercianti lamentano la costante presenza di cattivo odore e di sporcizia, con evidenti e gravi disagi per i clienti e per gli stessi esercenti».

Secondo quanto segnalato dal consigliere Pio Magazzù, si stratta di un problema che va avanti da tempo. L’AMAM è stata chiamata ed è intervenuta più volte eseguendo operazioni di spurgo, ma purtroppo la situazione non è stata risolta in via definitiva. L’esponente del consiglio circoscrizionale lancia quindi un appello all’Amministrazione.

«Ormai da diverse settimane – spiega Magazzù – il tratto di strada dell’Annunziata nei pressi del supermercato Mersì è invaso dalla fogna, con le acque putride che scorrono sull’asfalto e nei pressi di abitazioni e attività commerciali. Oltre agli evidenti problemi di natura igienico-sanitaria, residenti e commercianti lamentano la costante presenza di cattivo odore e di sporcizia, con evidenti e gravi disagi per i clienti e per gli stessi esercenti».

«Le varie segnalazioni all’Amam da parte della Municipalità – aggiunge –, l’ultima delle quali inviata oggi (ieri, ndr), hanno portato ad interventi tampone di spurgo che tuttavia non hanno risolto il problema, dato che la fogna continua a fuoriuscire dai vari tombini dell’Annunziata. Serve un intervento risolutivo per rivedere il sistema fognario della zona, a tutela dei cittadini ormai esausti, e bisogna fare in fretta, dato che con l’arrivo della stagione invernale e delle piogge la situazione non potrà che peggiorare».

A fronte di questa situazione, il consigliere della V Municipalità, Pio Magazzù, ha quindi chiesto la convocazione di una apposita seduta di Commissione.

