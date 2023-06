Messina, firmata la concessione per Castel Gonzaga e Forte Ogliastri. Cosa succede adesso

Siglata questa mattina la concessione, a titolo gratuito, per Castel Gonzaga e Forte Ogliastri in favore del Comune di Messina. Adesso Palazzo Zanca potrà procedere con i lavori. Cosa si farà per riqualificare le due strutture, con quali risorse, e quanto dureranno le concessioni.

Nel dettaglio, la concessione per Forte Gonzaga ha la durata di 10 anni, rinnovabili, e renderà possibile l’avvio dei lavori di restauro da eseguire attraverso il finanziamento di 4 milioni 600 mila euro del Masterplan; quella riguardante invece Forte Ogliatri ha la durata di 7 anni, prorogabili, e porterà al rifacimento del teatro all’aperto, attraverso fondi comunali. Sarà inoltre possibile avviare il piano gestionale per la restituzione alla fruibilità pubblica di Forte Ogliastri.

A confermarlo, l’assessore al Patrimonio Fortificato, Enzo Caruso: «Questa azione amministrativa – ha spiegato – è stata condivisa con il sindaco Federico Basile ed il vicesindaco Salvatore Mondello, che in più occasioni si è recato con me a Palermo per ottemperare alle richieste dell’Agenzia del Demanio. Questa concessione consentirà finalmente di potere iniziare i lavori di restauro di Forte Gonzaga attraverso il finanziamento di 4 milioni 600 mila euro del Masterplan e il rifacimento del teatro all’aperto di Forte Ogliastri su fondi comunali, nonché il piano gestionale per la restituzione alla fruibilità pubblica di Forte Ogliastri».

L’incontro per siglare la concessione è avvenuto questa questa mattina presso la sede della Direzione regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio a Palermo. Ad apporre la firma sull’atto di concessione, su delega del sindaco Federico Basile, è stato il dirigente del dipartimento servizi Tributari servizio Patrimonio Emiliano Conforto, alla presenza dell’assessore con delega alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato Enzo Caruso e dei funzionari dell’Agenzia del Demanio Nicole Rodi e Filippo Cesareo.

(4)