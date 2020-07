Messina. Fino al 31 luglio è possibile chiedere i rimborsi dei biglietti del Teatro Vittorio Emanuele

È stata prorogata al 31 luglio la scadenza relativa alle procedure per la richiesta del voucher per gli eventi del Teatro Vittorio Emanuele annullati dall’8 marzo al 30 settembre 2020.

«Si comunica – scrive il Teatro Vittorio Emanuele – al nostro pubblico che, in ottemperanza alle disposizioni governative adottate per la gestione dell’emergenza Coronavirus la rappresentazione degli spettacoli è stata sospesa fino al 15 giugno 2020. In data 16 giugno 2020 sono state attivate le procedure per la richiesta dei voucher relativa ai rimborsi dei ratei abbonamento e dei biglietti indicando come termine ultimo il 17 luglio 2020.

Il Teatro di Messina, oltre a prolungare la scadenza al 31 luglio 2020, ha attivato un servizio di supporto presso la biglietteria del Teatro Vittorio Emanuele, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 per gli abbonati e/o gli spettatori che non siano riusciti a completare la procedura online».

Per comunicazioni e informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo email info@teatrovittorioemanuele.it

Biglietti del Teatro Vittorio Emanuele: gli spettacoli per cui è possibile chiedere i rimborsi

Gli spettacoli del Teatro Vittorio Emanuele per cui è possibile richiedere i rimborsi:

Concerto Albanese 08.03.2020 ore 18:00

Machine de Cirque Show 13.03.2020 ore 21:00

Machine de Cirque Show 14.03.2020 ore 21:00

Machine de Cirque Show 15.03.2020 ore 17:30

Antigone 20.03.2020 ore 21:00

Antigone 21.03.2020 ore 21:00

Antigone 22.03.2020 ore 17:30

Il Berretto a Sonagli 27.03.2020 ore 21:00

Il Berretto a Sonagli 28.03.2020 ore 21:00

Il Berretto a Sonagli 29.03.2020 ore 17:30

Orchestra Siciliana Clarinetti 01.04.2020 ore 21:00

I Fratelli Karamazov 03.04.2020 ore 21:00

I Fratelli Karamazov 04.04.2020 ore 21:00

I Fratelli Karamazov 05.04.2020 ore 17:30

Le Bal 07.04.2020 ore 21:00

Le Bal 08.04.2020 ore 17:30

W Le Donne 17.04.2020 ore 21:00

W Le Donne 18.04.2020 ore 21:00

W Le Donne 19.04.2020 ore 17:30

Tosca 08.05.2020 ore 21:00

Tosca 10.05.2020 ore 17:30

Love My Life 22.05.2020 ore 21:00

Love My Life 23.05.2020 ore 17:30

Il Barbiere di Siviglia 05.06.2020 ore 21:00

Il Barbiere di Siviglia 07.06.2020 ore 17:30

