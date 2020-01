Messina. Finanziamento da 1 milione di euro per le strade di collegamento con i villaggi

Approvato il finanziamento da 1 milione di euro per le strade provinciali di collegamento con i villaggi. A comunicarlo è stato il sindaco della Città Metropolitana di Messina Cateno De Luca che ha annunciato l’avvio delle gare d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori già a partire dalla prossima settimana.

Buone notizie, quindi, per chi giornalmente viaggia e si sposta tra il centro città e alcune zone della periferia di Messina. In particolare il finanziamento riguarderà i progetti cantierabili della strada provinciale che porta da Larderia a Tipoldo; la strada provinciale Mili San Pietro Mini San Marco; la strada provinciale di San Filippo Superiore.

Questi gli importi dei singoli finanziamenti:

Larderia – Tipoldo : 390mila euro;

: 390mila euro; Mili San Pierto – Mili San Marco: 390mila euro;

– Mili San Marco: 390mila euro; San Filippo Inferiore: 260mila euro.

Per quel che riguarda la strada provinciale di Mili San Pietro – Mili San Marco il primo cittadino sottolinea: «Soddisfatte le continue sollecitazioni del consigliere comunale Paolo Mangano».

Quali saranno i tempi per l’inizio e lo svolgimento dei lavori? Per quel che riguarda il secondo punto, è presto per dirlo, mentre per il resto, il sindaco della Città Metropolitana Cateno De Luca ha comunicato che la prossima settimana si procederà con le gare di appalto, mentre verso fine febbraio si dovrebbe arrivare ad aprire i cantieri.

