Messina, festa di Natale per bambini a Villa Mazzini: giochi, musica e passeggiate sui pony

Una nuova festa, stavolta di Natale, a Villa Mazzini. Dopo l’esperimento di Halloween 2022, la Quarta Municipalità “Centro Storico” e Messina Social City hanno in programma per domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 10:00, l’iniziativa “Natale a Villa Mazzini”, un evento pensato su misura per i bambini della città.

Come a ottobre, anche stavolta saranno coinvolte varie associazioni che a titolo completamente gratuito contribuiranno proponendo diverse attività, dalla musica ai giochi alle passeggiate sui pony. Ecco quali, nello specifico:

Giochi e intrattenimento con animazione per bambini;

Passeggiate propedeutiche e ludiche sui Pony della Happy Hippy Family Mater Vitae Country Club (Hippy e Pierino) a cura della Polisportiva A.S.D. Mater Vitae, che predisporrà anche spettacoli di Acroyoga e discipline olistiche per gli interessati;

Laboratorio creativo a tema natalizio dalle ore 09:30 alle ore 12:30 organizzato dall'associazione Impronte Messina con tavolini, album, argilla e colori per i bimbi;

Musica e balli;

Bosco incantato di luci natalizie a cura della Messina Social City;

Hobbista rivenditore di quadretti;

Doni di giocattoli nuovi offerti dalla Scuola San Francesco di Paola.

«La cittadinanza tutta – scrive la IV Circoscrizione nel presentare la festa di Natale per bambini a Villa Mazzini – è invitata a partecipare per trascorrere insieme una giornata di giochi e divertimento per animare il cuore della Villa cittadina nel periodo Natalizio».

