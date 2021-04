Festa della Mamma 2021, torna l’Azalea della Ricerca: come donare (online)

Si avvicina la Festa della Mamma 2021 e con essa il consueto appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Per l’occasione sarà quindi possibile acquistare un’azalea, disponibile in più colori, per donare in favore della ricerca scientifica sui tumori femminili. Anche quest’anno, però, la delegazione di Messina ha deciso che l’iniziativa si svolgerà online.

Come ogni anno dal 1985 la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro dà la possibilità, in occasione della Festa della Mamma – che in questo 2021 sarà domenica 9 maggio –, di donare per la lotta contro i tumori attraverso l’acquisto di un’azalea. L’iniziativa che, in base alle indicazioni governative, si potrebbe svolgere in piazza, per la città dello Stretto si svolgerà, invece, online, tramite Amazon. La scelta della delegazione di Messina è motivata dalla volontà di tutelare volontari e donatori.

«Sono migliaia e migliaia di piccoli gesti di solidarietà e di condivisione – commenta Olga Mondello Franza, presidente di Caronte & Tourist S.p.a. nonché Consigliere Nazionale e Regionale di Fondazione AIRC – che da oltre trent’anni danno linfa vitale alla ricerca e che passo dopo passo, anno dopo anno, spingono i tumori femminili verso l’angolo, sempre meno temibili, sempre più curabili, contribuendo più in generale alla lotta contro questo nemico infido ma sempre meno terribile».

A Messina l’Azalea della Ricerca per la lotta contro il cancro: come donare

Come nel 2020, per la Festa della Mamma 2021 è possibile acquistare l’Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC online, tramite Amazon. Si può prenotare la propria Azalea a partire da oggi, lunedì 26 aprile, e fare quindi la propria donazione, collegandosi a questo link. La consegna entro il 9 maggio è garantita per gli ordini effettuati entro il 1 maggio non oltre le ore 19.00.

(7)