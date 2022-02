Messina, Federico Basile presenta le dimissioni da Direttore Generale del Comune

Federico Basile presenta le dimissioni da Direttore Generale del Comune di Messina; un atto dovuto, dopo essere stato scelto da Cateno De Luca come candidato a Sindaco di Messina. «Come è noto – scrive Basile nella nota inviata al Segretario Generale di Palazzo Zanca, Rossana Carrubba – sono diventate effettive le dimissioni di Cateno De Luca e poco dopo lo stesso mi ha proposto di dare continuità alla sua esperienza amministrativa. Pertanto in data odierna – prosegue Federico Basile – mi sono recato nel mio ufficio per ritirare i miei effetti personali e porgere un cordiale saluto ai miei colleghi».

Da oggi, mercoledì 16 febbraio, diventano effettive anche le dimissioni di Federico Basile, che ha rimesso il mandato di Direttore Generale del Comune di Messina per dare il via alla sua campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative messinesi. A commentare anche Cateno De Luca, impegnato già nella sua corsa alle elezioni regionali siciliane del prossimo novembre; «Federico – scrive l’ex Sindaco di Messina – ha preferito dimettersi piuttosto che aspettare l’insediamento del commissario che entro venerdì sarà nominato per svolgere la funzioni di Sindaco di Messina».

La corsa alle Amministrative

Se De Luca ha scelto il suo candidato, dall’opposizione ancora nessuna certezza sul nome da schierare per le prossime amministrative, c’è chi parla di Valentina Zafarana del Movimento 5 Stelle o di Franco De Domenico ex parlamentare ARS del Partito Democratico; ipotesi lanciate dal PD, Forza Italia, invece, tira in ballo la deputata nazionale Matilde Siracusano.

