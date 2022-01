Messina. È online il nuovo portale Open Data del Comune

È online il nuovo portale Open data del Comune di Messina attraverso il quale i cittadini potranno accedere a documenti e dati riguardanti l’attività della pubblica amministrazione. Attualmente la piattaforma è ancora semi-vuota, ma è possibile iniziare a osservarne la struttura e accedere ad alcune informazioni riguardanti l’indice dei prezzi al consumo oppure i fattori ambientali.

I dataset (collezioni di dati) attualmente disponibili sono 6, ma ne verranno aggiunti di nuovi ed è possibile suggerirne di nuovi. «È un’iniziativa civica – commenta il dott. Placido Accolla, responsabile SIIT del Comune di Messina – che si propone di far conoscere e diffondere la cultura dell’open government e le prassi dell’open data anche all’interno delle attività istituzionali del Comune di Messina. Siamo fiduciosi di giungere entro l’anno a popolare il nuovo portale con i principali dataset che l’Amministrazione comunale di Messina gestisce mettendo a disposizione di tutti i cittadini questo nuovo strumento di condivisione nell’ambito del percorso di transizione digitale cui tutte le PA sono chiamate per rendere servizi digitali innovativi e sempre più alla portata di tutti».

Il portale è stato sviluppato secondo le Linee Guida AGID per la valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico e le Linee Guida per il Design dei siti della Pubblica Amministrazione. È conforme al DCAT-AP_IT ed utilizza gli strumenti messi a disposizione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e della Open Knowledge Foundation.

Il portale è disponibile a questo link.

