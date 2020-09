Messina, è morto Paolo Chillè

Paolo Chillè non ce l’ha fatta, è morto ieri, domenica 6 settembre. Il 28enne, affetto da un grave tumore alle ossa, è stato al centro di una raccolta fondi che ha coinvolto tutta la città di Messina con l’obiettivo di permettergli di seguire una cura sperimentale negli Stati Uniti.

La famiglia del giovane ha tenuto aggiornata la città passo dopo passo attraverso la pagina Facebook “Raccolta FONDI per Paolo- L’EROE” e, nella giornata di ieri, domenica 6 settembre 2020, ha pubblicato un ultimo post: «Il nostro grande ero Paolo è volato in cielo». Per permettergli di sottoporsi al trattamento sperimentale negli Stati Uniti, amici, parenti, semplici concittadini ed esercenti si sono virtualmente riuniti attorno a lui e alla sua famiglia con l’obiettivo di sostenere la sua battaglia contro la malattia. Purtroppo, però, Paolo non ce l’ha fatta.

Centinaia i messaggi di vicinanza alla famiglia scritti nelle ultime ore sulla pagina Facebook a lui dedicata.

