Messina. Due casi di Coronavirus al NeMO SUD: prontamente isolati

In seguito al riscontro di due casi positivi tra i pazienti del Centro Clinico NeMO di Messina si sono attivate tutte le procedure previste per il contenimento dell’infezione. I due pazienti (di cui uno asintomatico) sono stati trasferiti nel reparto dell’A.O.U. “G. Martino” adibito ai pazienti Covid e si è provveduto alla sanificazione dei locali e alla somministrazione dei tamponi per tutto il personale e per i pazienti in ricovero.

L’attività del Centro, visti i risultati dei tamponi, prosegue comunque regolarmente ad eccezione delle visite in DH ed ambulatoriali, che sono state momentaneamente sospese.

Come da procedura, nei prossimi giorni verranno nuovamente testati tutti gli operatori e pazienti del Centro per garantire il più efficace contenimento del contagio.

