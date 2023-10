Doppio senso in via Santa Cecilia, Trieste e Geraci per ridurre il traffico in centro: la proposta

Istituire il doppio senso di circolazione in via Santa Cecilia, via Trieste e via Geraci per migliorare la viabilità e ridurre il traffico attorno all’Isola pedonale di viale San Martino: questa la proposta del consigliere comunale Libero Gioveni, inviata al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello.

Attivata h24 lo scorso 6 ottobre, l’isola pedonale di viale San Martino continua a far discutere. A rientrare in argomento è il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che chiede alcune modifiche alla viabilità finalizzate a ridurre il traffico attorno all’area pedonalizzata del centro di Messina. Nello specifico, l’esponente del centrodestra messinese chiede di istituire il doppio senso di circolazione in via Santa Cecilia, via Trieste e via Geraci, perpendicolari, appunto, del viale San Martino.

«A poche settimane – scrive Libero Gioveni in un’interrogazione – dal provvedimento col quale è stato pedonalizzato il viale San Martino, da piazza Cairoli fino a via Santa Cecilia e che inevitabilmente ha in parte inciso sui flussi viari delle arterie limitrofe, mi preme sottoporre alla vostra attenzione delle possibili soluzioni viarie che riescano a far fluidificare meglio il traffico nella vasta zona interessata».

L’idea, in particolare, è di «sfruttare l’ampiezza di due importanti arterie cittadine limitrofe all’isola pedonale come la via Santa Cecilia (in primis) e possibilmente anche la via Trieste-Geraci per offrire preziose alternative viarie o delle importanti “valvole di sfogo” alle autovetture che “gravitano” attorno all’area pedonale». Secondo Libero Gioveni: «Tale provvedimento, inoltre, consentirebbe anche di reprimere il fenomeno della doppia fila costantemente presente nelle suddette arterie, certamente facilitato dal senso unico attualmente in vigore sulle due ampie carreggiate».

L’interrogazione è indirizzata al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore alla Mobilità e vicesindaco, Salvatore Mondello. Il provvedimento che rende h24 l’isola pedonale di Viale San Martino, ricordiamo, ha come scadenza il 7 gennaio 2024, ma è probabile una proroga.

