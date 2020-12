Messina. Dopo lo stop per i tamponi, il Mercato di Giostra riapre al pubblico

Riapre il mercato Rionale di Giostra, chiuso temporaneamente perché la zona dell’ex Mandalari era stata utilizzata come area per effettuare i tamponi anti-Covid, per la campagna screening avviata da qualche tempo a Messina.

La riapertura al pubblico è prevista per sabato 12 dicembre. A commentare la notizia, in una nota ufficiale, è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo: «Nella mattinata di sabato 12 dicembre – scrive – è stata confermata da parte dell’Amministrazione Comunale, l’apertura e fruizione al pubblico del mercato rionale di Giostra».

Riapre il Mercato di Giostra a Messina

Dopo i due giorni di stop, quindi, i cittadini messinesi potranno tornare al mercato. «Dopo i giorni di chiusura – scrive ancora Laimo – per il mercato di Giostra arriva un’altra giornata di vendita per gli stessi mercatali. Dunque la possibilità di poter effettuare acquisti pre-natalizi da una parte, e cercare di recuperare per i commercianti dalla crisi dovuta al Covid dall’altra».

