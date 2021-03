Messina, domenica la protesta dei lavoratori dello Sri Lanka

Anche i lavoratori dello Sri Lanka scendono in piazza a Messina per protestare contro i prezzi dei voli e le condizioni che da tempo ormai rendono praticamente impossibile, per loro, un viaggio verso casa. Ad organizzare il presidio, che si terrà domenica a piazza Cairoli, il Sindacato Generale di Base (SGB), che ha chiesto un incontro con il Prefetto Cosima di Stani.

Dopo i rider, la cui protesta è prevista per la giornata di oggi, anche i lavoratori dello Sri Lanka si riuniranno a piazza Cairoli. Il presidio è fissato per le 10.00 del 28 marzo. «Una comunità importante, storica e silenziosa scende in piazza a Messina domenica mattina – scrivono da SGB. Al disagio di una condizione lavorativa difficile, si aggiunge da troppo tempo l’impossibilità di qualunque viaggio verso casa: gli unici voli disponibili hanno prezzi ormai alle stelle, a cui aggiungere le condizioni di quarantena obbligatoriamente in albergo imposte in Sri Lanka».

«Costi – sottolinea il sindacato – impossibili che hanno dato il via ad una protesta partita in tutta Italia ed ora arrivata anche a Messina». Si tratta, aggiunge il delegato SGB Vincenzo Capomolla di «una situazione di disagio, a cui è giusto dare spazio e soluzioni. Una situazione che sta mettendo sempre più in crisi tutti i lavoratori ed accelerando le condizioni di disagio sociale ormai sempre più al limite. Per questo domenica mattina saremo ancora in piazza ed abbiamo chiesto incontro al Prefetto».

