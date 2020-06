Messina: domani, 1 luglio, riaprono il Parco Horcynus Orca e il Macho

Dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, il Parco Horcynus Orca e il MACHO, il Museo di Arte Contemporanea Horcynus Orca riaprono al pubblico domani 1 luglio.

Sarà possibile visitare entrambi dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17, 30; la cassa chiude mezz’ora prima del termine delle visite.

Sul luogo si troveranno dispenser di gel per le mani, l’ingresso dovrà avvenire con mascherina in dotazione personale. I locali vengono sanificati giornalmente.

Prenotazioni. Per ragioni di distanziamento connesse al COVID19 si consiglia di prenotare la visita ai telefoni 3296153824 (preferibile) e 090 9032737. I numeri sono validi anche per prenotazioni di gruppi fuori dagli orari di normale apertura, per esempio nei fine settimana.

Ingresso. 5 € tranne i bimbi fino a 10 anni accompagnati. In caso di gruppi di bambini il costo è 5 euro, gli accompagnatori (non genitori) non pagano. Il pagamento si effettua in loco.

Le prossime visite prenotate:

il 4 luglio mattino da “Camminare i Peloritani” e il pomeriggio da “Discover” con guida storico-archelogica,

il 7, 9,14 e 16 luglio da “Messina Social City”,

l’11 luglio pomeriggio da “Intervolumina” per il progetto per bambini “Musicaleggendo”.

