Messina. Lavori in viale principe Umberto, istituito il divieto di transito: i giorni e gli orari

Nuove modifiche alla viabilità a Messina. A partire da oggi, giovedì 31 marzo, e fino a domani, venerdì 1 aprile, nella fascia oraria 09:00-18:00 saranno in corso dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in viale Principe Umberto, con l’attuazione di un divieto di transito.

Il motivo di questa chiusura temporanea è l’eliminazione dei dossi causati dalle radici degli alberi che impediscono la corretta fruizione della strada nella parte centrale di un tratto di carreggiata di viale Principe Umberto, dall’intersezione con via Dina e Clarenza e per 200 metri in direzione nord.

Si tratta di uno degli interventi nella serie di lavori di rifacimento di alcune zone della Circonvallazione, dove l’affioramento delle radici degli alberi ha costretto il Comune a prendere provvedimenti come questo.

In questo momento e fino a domani in viale Principe Umberto saranno in vigore diverse limitazioni viarie oltre al divieto di transito veicolare lato valle, con una sola corsia libera larga 3 metri lato monte.

Gli automobilisti dovranno infatti rispettare il senso unico di circolazione nord-sud e un limite massimo di velocità di 20 km/h. Le direzioni obbligatorie sono a destra in viale Principe Umberto (per chi guida da nord-sud) e in via Michele Amari vicino all’intersezione con via Dina e Clarenza.

