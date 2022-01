Messina. Divieto di sosta per lavori AMAM in via Comunale Santo

A partire da oggi, mercoledì 26 gennaio, i tecnici dell’AMAM di Messina saranno impegnati nella sostituzione di un tratto di condotta fognaria nera in via Comunale Santo. Proprio per questo, nella zona interessata dai lavori, insisterà il divieto di sosta, fino a sabato 29 gennaio, dalle 8.30 alle 17.30. Sarà vietato parcheggiare su entrami i lati, con rimozione coatta, della via Comunale Santo, dal numero civico 237 al 259. Inoltre, sempre sulla stessa strada sarà vietato il transito agli autobus e ai veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

(6)