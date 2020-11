Messina. Divieto di sosta in diverse vie fino al 24 novembre: le strade interessate

Per tutta questa settimana vigerà il divieto di sosta in diverse vie di Messina per consentire interventi di bonifica, spazzamento e pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini di acque bianche. Gli interventi sono iniziati oggi, martedì 17 novembre, e si concluderanno martedì 24 novembre. Vediamo tutte le strade in cui non sarà possibile parcheggiare e in quali orari.

I divieti di sosta previsti dal 17 al 24 novembre saranno in vigore in orario diurno, dalle 7.00 alle 17.00 delle seguenti giornate:

martedì 17 novembre – divieto di sosta su entrambi i lati nel tratto di via Mirulla a monte dell’intersezione con via Giorgio La Pira, e sul lato monte della S.S. 114, tra la Caserma dei Carabinieri di Tremestieri e via Comunale Larderia Inferiore;

mercoledì 18 novembre – divieto di sosta su entrambi i lati di via Calispera, nel sottopasso di via Contesse e sul lato monte della S.S. 114, tra le vie Comunale Larderia Inferiore e Comunale Zafferia;

giovedì 19 novembre – divieto di sosta sul lato monte di via Giorgio La Pira, tra le vie Comunale Zafferia e Comunale S. Lucia;

venerdì 20 novembre – divieto di sosta sul lato monte di via Giorgio La Pira, tra la Strada Comunale S. Lucia e via Contesse;

lunedì 23 novembre – divieto di sosta sul lato monte di via A. Celi, tra le vie Contesse e Minissale;

martedì 24 novembre – divieto di sosta sul lato monte delle vie A. Celi/Taormina, tra via Minissale e viale Gazzi.

