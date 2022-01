Messina. Divieto di sosta in centro città: tutte le strade interessate

Da mercoledì 12 a venerdì 14 gennaio insisterà il divieto di sosta in alcune zone del centro di Messina. Le limitazioni viarie sono state disposte per poter consentire gli interventi di scerbatura a cura degli operatori della Messinaservizi Bene Comune.

I divieti di sosta vigeranno dalle 20.00 di mercoledì 12 alle 06.00 di giovedì 13 e dalle 20.00 di giovedì 13 alle 06.00 di venerdì 14 gennaio. L’interdizione della sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.

Tutte le zone con divieto di sosta

Di seguito tutte le zone del centro di Messina, in cui vigerà il divieto di sosta. Le zone andranno da via del Pozzo Leone a via Garibaldi, da via Mario Aspa a via Università. Tutte le strade interessate dalle limitazioni viarie:

Nel quadrilatero compreso tra le vie Pozzo Leone, lato nord, e Garibaldi, lato monte, su entrambi i lati di viale Boccetta e corso Cavour, lato mare.

Nei tratti interclusi delle vie M. Aspa, S. Maria La Porta e R. Casalaina.

Nel quadrilatero compreso tra il lato monte della via C. Battisti e il lato nord della via San Filippo Bianchi, corso Cavour, lato valle, il controviale sud di piazza Duomo, su entrambi i lati della via I Settembre.

Nei tratti interclusi delle vie, della Zecca, G. Venezian e via Università.

