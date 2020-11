Messina, divieto di sosta in centro città fino al 22 dicembre: le zone interessate

Dal 13 novembre al 22 dicembre, per interventi di bonifica – condotti dalla Messinaservizi Bene Comune – vigerà il divieto di sosta in varie strade del centro di Messina. Nel quadrilatero compreso tra le vie La Farina, Curvone Gazzi, Catania, Viale San Martino – Viale Europa.

I lavori di manutenzione interesseranno il centro città per più di un mese e toccheranno in modo particolare la zona centro sud di Messina. Ecco quali zone e in che giorni vigerà il divieto di sosta.

I giorni e le zone interessate dal divieto di sosta a Messina fino al 22 novembre:

13 e 14 novembre : il quadrilatero compreso tra viale Europa (lato sud), via Napoli (lato monte), via Buganza (lato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Lombardia e Giolitti;

: il quadrilatero compreso tra viale Europa (lato sud), via Napoli (lato monte), via Buganza (lato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Lombardia e Giolitti; 16 e 17 novembre : il quadrilatero compreso tra viale Europa (lato sud), via La Farina (lato monte), via Buganza (lato nord), via Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Lombardia e Reggio Calabria;

: il quadrilatero compreso tra viale Europa (lato sud), via La Farina (lato monte), via Buganza (lato nord), via Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Lombardia e Reggio Calabria; 18 e 19 novembre : il quadrilatero compreso tra le vie Buganza (lato sud), Napoli (lato monte), Lazio (lato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Salandra e Giolitti;

: il quadrilatero compreso tra le vie Buganza (lato sud), Napoli (lato monte), Lazio (lato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Salandra e Giolitti; 20 e 21 novembre : il quadrilatero compreso tra le vie Buganza (lato sud), La Farina (lato monte), Lazio (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Salandra e Reggio Calabria;

: il quadrilatero compreso tra le vie Buganza (lato sud), La Farina (lato monte), Lazio (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Salandra e Reggio Calabria; 23 e 24 novembre : il quadrilatero compreso tra le vie Lazio (lato sud), Napoli (lato monte), Lucania (lato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Roma e Giolitti;

: il quadrilatero compreso tra le vie Lazio (lato sud), Napoli (lato monte), Lucania (lato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Roma e Giolitti; 25 e 26 novembre : il quadrilatero compreso tra le vie Lazio (lato sud), La Farina (lato monte), Lucania (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Roma e Reggio Calabria;

: il quadrilatero compreso tra le vie Lazio (lato sud), La Farina (lato monte), Lucania (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Roma e Reggio Calabria; 27 e 28 novembre : il quadrilatero compreso tra le vie Lucania (lato sud), Napoli (lato monte), Roosevelt (lato nord), piazza Dante (lato valle);

: il quadrilatero compreso tra le vie Lucania (lato sud), Napoli (lato monte), Roosevelt (lato nord), piazza Dante (lato valle); 30 novembre e 1 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie Lucania (lato sud), La Farina (lato monte), Roosevelt (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Puglie e Reggio Calabria;

: il quadrilatero compreso tra le vie Lucania (lato sud), La Farina (lato monte), Roosevelt (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Puglie e Reggio Calabria; 2 e 3 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie Roosevelt (lato sud), Napoli (lato monte), S. Cosimo (lato nord), piazza Dante (lato valle);

: il quadrilatero compreso tra le vie Roosevelt (lato sud), Napoli (lato monte), S. Cosimo (lato nord), piazza Dante (lato valle); 4 e 5 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie Roosevelt (lato sud), La Farina (lato monte), S. Cosimo (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Umbria, Abruzzi, Reggio Calabria;

: il quadrilatero compreso tra le vie Roosevelt (lato sud), La Farina (lato monte), S. Cosimo (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Umbria, Abruzzi, Reggio Calabria; 9 e 10 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie S. Cosimo (lato sud), Napoli (lato monte), Liguria (Jato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Marche e Siracusa;

: il quadrilatero compreso tra le vie S. Cosimo (lato sud), Napoli (lato monte), Liguria (Jato nord), viale S. Martino (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Marche e Siracusa; 11 e 12 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie S. Cosimo (lato sud), La Farina (Jato monte), Liguria (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Marche e Reggio Calabria;

: il quadrilatero compreso tra le vie S. Cosimo (lato sud), La Farina (Jato monte), Liguria (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Marche e Reggio Calabria; 14 e 15 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie Liguria (lato sud), Napoli (lato monte), Toscana (lato nord), viale S. Martino/via Catania (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Vittorio Veneto e Siracusa;

: il quadrilatero compreso tra le vie Liguria (lato sud), Napoli (lato monte), Toscana (lato nord), viale S. Martino/via Catania (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Vittorio Veneto e Siracusa; 16 e 17 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie Liguria (lato sud), La Farina (Jato monte), Toscana (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Vittorio Veneto e Reggio Calabria e Siracusa;

: il quadrilatero compreso tra le vie Liguria (lato sud), La Farina (Jato monte), Toscana (lato nord), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Vittorio Veneto e Reggio Calabria e Siracusa; 18 e 19 dicembre : il quadrilatero compreso tra le vie Toscana (lato sud), Napoli (lato monte), Emilia (ambo i lati), viale S. Martino (lato valle}, ed entrambi i lati del tratto intercluso di via Siracusa;

: il quadrilatero compreso tra le vie Toscana (lato sud), Napoli (lato monte), Emilia (ambo i lati), viale S. Martino (lato valle}, ed entrambi i lati del tratto intercluso di via Siracusa; 21 e 22 dicembre: il quadrilatero compreso tra le vie Toscana (lato sud), La Farina (lato monte), Emila (ambo i lati), Napoli (lato valle), ed entrambi i lati del tratto intercluso di via Reggio Calabria e di via Curvone Gazzi e lato valle di viale Gazzi, tra le vie Curvone Gazzi e Emilia.

