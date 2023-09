Messina, divieto di sosta al parcheggio del cavalcavia ferroviario: le date

Nuovi interventi di manutenzione in città con relativi provvedimenti: da lunedì 11 a venerdì 15 settembre, per consentire l’esecuzione di lavori di segnaletica sarà in vigore il divieto di sosta in tutta l’area di parcheggio del cavalcavia ferroviario di Messina. «Vigeranno – si legge nella nota del Comune – divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, in tutta l’area di parcheggio realizzata sopra il fascio dei binari della stazione ferroviaria centrale e adiacente il cavalcavia ferroviario».

Inoltre, venerdì 8 settembre, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto l’interdizione della sosta veicolare lungo le strade interessate dalla processione Madonna delle Grazie a Rodia.

Gli altri divieti di sosta a Messina

Lo scorso 1 settembre il Comune, per consentire interventi di pulizia, ha disposto diversi divieti di sosta:

fino all’8 settembre, dalle 06.00 alle 14.00: divieti di sosta in alcuni tratti di via Consolare

Pompea;

fino al 22 settembre, dalle 20.00 alle 06.00: divieti di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie San

Cosimo, Vittorio Veneto, La Farina, Rovigo, Maregrosso, Catania, Gazzi, Dante Alighieri, Lucania, Roosvelt, Napoli, Lucania, Lazio, Buganza, Cremona, Roma, e i viali San Martino ed Europa;

fino al 27 settembre, dalle 20.00 alle 06.00: divieti di sosta in diversi tratti della Circonvallazione.

Per lavori di pulizia della condotta fognaria da parte dei tecnici dell’AMAM, disposti diversi divieti di sosta:

fino all’8 settembre, dalle 08.00 alle 17.00: divieti di sosta sulla corsia lato nord della carreggiata nord (direzione di marcia mare-monte) di viale Boccetta, nel tratto compreso tra largo Fontana Arena e via Logoteta.

A questo link tutti i divieti di sosta a Messina in vigore fino al 22 dicembre 2023.

