Messina, divieti di sosta per la festa di Santa Rita

Diversi i divieti di sosta che interesseranno Messina, per consentire la festa di Santa Rita: in modo particolare, i provvedimenti riguarderanno la zona di piazza del Popolo e saranno in vigore da sabato 20 a lunedì 22 maggio 2023. Nei tre giorni vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare nelle seguenti strade, con collocazione di idonea segnaletica stradale e barriere:

via Rifugio dei Poveri;

via Conti;

via Merli;

anello stradale di piazza Lo Sardo (lato monte) compreso tra le vie Porta Imperiale e Santa Marta.

Inoltre, verrà istituito il senso unico di circolazione, in senso orario, nell’anello stradale di piazza Lo Sardo compreso tra le vie Porta Imperiale e Santa Marta; la direzione obbligatoria a sinistra in via Porta Imperiale ed in via Cernaia, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con piazza Lo Sardo; e la direzione obbligatoria a sinistra nell’anello stradale di piazza Lo Sardo in corrispondenza dell’intersezione con via Santa Marta.

Dalle ore 16.00 di domenica 21 maggio alle 21.00 di lunedì 22, in occasione dell’istituzione del divieto di transito veicolare in via Santa Marta, nel tratto compreso tra via San Paolino e piazza Lo Sardo, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare nell’anello stradale di piazza Lo Sardo (lato monte) compreso tra le vie Antonio Martino e Santa Marta, con collocazione di idonea segnaletica stradale e barriere. Istituita infine la direzione obbligatoria a sinistra nell’anello stradale di piazza Lo Sardo ad intersezione con via Martino.

Infine, dal 16 al 31 maggio 2023, dalle 06.00 alle 14.00, in vigore i divieti di sosta con rimozione coatta, per attività di scerbatura di nel quadrato di Gazzi.

