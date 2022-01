Messina, divieti di sosta in centro per la pulizia di griglie e tombini: le zone interessate

Nuovi interventi di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte di AMAM in centro e nella zona Nord di Messina. Ad annunciarlo è il Comune, che comunica le modifiche alla viabilità previste da lunedì 17 gennaio 2022. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, nelle zone interessate sarà infatti disposto il divieto di sosta. Da via dei Mille a via Ghibellina, e poi nella via Consolare Pompea, ecco come cambia la viabilità dal 17 al 31 gennaio.

Il divieto di sosta vigerà nella fascia oraria 8.00-18.00 nelle seguenti strade del centro di Messina:

lunedì 17 gennaio – in via dei Mille, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e viale Europa;

martedì 18 gennaio – in via Risorgimento, tra via T. Cannizzaro e viale Europa;

mercoledì 19 gennaio – in via Centonze, tra via T. Cannizzaro e viale Europa;

giovedì 20 gennaio – in via Ghibellina, tra via T. Cannizzaro e viale Europa;

venerdì 21 gennaio – nelle vie Giolitti e Napoli, tra viale Europa e via Lucania;

lunedì 24 gennaio – nelle vie Reggio Calabria e Salandra, tra viale Europa e via Lucania;

martedì 25 gennaio – nelle vie Lucania, Orione e Roma, tra le vie Catania e La Farina;

mercoledì 26 gennaio – nelle vie Lazio, Monza, Buganza, Brescia e Lombardia, tra le vie Catania e La Farina;

giovedì 27 gennaio – in via Cremona, tra via Catania e viale San Martino, ed in via San Cosimo, tra via Catania e Ferrovie.

Per quel che riguarda, invece, la zona Nord:

lunedì 17 e martedì 18 gennaio– divieto di sosta sul lato monte di via Consolare Pompea, tra gli incroci con torrente Papardo e salita Principe;

mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio – divieto di sosta tra l’incrocio salita Principe ed il numero civico 1249;

venerdì 21 e lunedì 24 gennaio – divieto di sosta tra il numero civico 1249 e la chiesa di Grotte;

martedì 25 e mercoledì 26 gennaio – divieto di sosta tra la chiesa di Grotte e villa Bosurgi;

giovedì 27 e venerdì 28 gennaio – divieto di sosta tra villa Bosurgi e fontana Paradiso;

venerdì 28 e lunedì 31 gennaio – divieto di sosta tra fontana Paradiso e l’incrocio con viale Annunziata.

